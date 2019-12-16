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Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3)

KÜÇÜK TELAT DA KURTARILAMADIAntalya'nın Manavgat ilçesinde, dedesi Telad Elmas ve annesi Aysel Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Telat Elmas (14) da kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

16.12.2019 12:07 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:07Otomobil takla attı: 3 ölü, 2 yaralı (3)

KÜÇÜK TELAT DA KURTARILAMADI

'nın ilçesinde, dedesi Telad Elmas ve annesi Aysel Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazada ağır yaralanan Telat Elmas (14) da kaldırıldığı özel hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Telad Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas'ın cenazelerinin, bugün ikindi vakti Hatıplar Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan babaanne Ayşe Elmas ve torunu Büşra Elmas'ın tedavilerinin sürdüğü, Büşra'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu kaydedildi.



Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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