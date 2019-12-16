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Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (5)

BABANIN YÜREK BURKAN FERYADI ALLAHIM BU NASIL ACIManavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Telad Elmas, gelini Ayşe Elmas ve torunu Telat Elmas'ın cenazeleri toprağa verildi.

16.12.2019 20:32 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:32Otomobil takla attı 3 ölü, 2 yaralı (5)

BABANIN YÜREK BURKAN FERYADI ALLAHIM BU NASIL ACI

ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitiren Telad Elmas, gelini Ayşe Elmas ve torunu Telat Elmas'ın cenazeleri toprağa verildi. Hatıplar Mezarlığı'nda ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazına, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, STK başkanları, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından 3 cenaze yan yana toprağa verildi. Babası, eşi ve oğlunu kaybeden Musa Elmas gözyaşlarına hakim olamadı. Oğlunun tabutunu taşıyan ve başından ayrılmayan Musa Elmas, Allahım bu nasıl acı diyerek gözyaşı döktü.



Değerli Taş, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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