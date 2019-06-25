25.06.2019 14:24
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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Otomobil takla attı: 3 yaralı

Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ndeki Yeşilvadi Yolu'nda bir otomobil takla attı.

Gaziantep 'in Şahinbey İlçesi'ndeki Yeşilvadi Yolu'nda bir otomobil takla attı. Kazada, biri ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilvadi yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Viraja sert bir şekilde giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araçta bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. - GAZİANTEP
Kaynak: İHA
Şahinbey , Gaziantep , 3. Sayfa

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