25.06.2019 20:27
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Otomobil takla attı: 3 yaralı

- Otomobil takla attı: 3 yaralıGAZİANTEP - Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ndeki Yeşilvadi Yolu'nda bir otomobil takla attı.

- Otomobil takla attı: 3 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep 'in Şahinbey İlçesi'ndeki Yeşilvadi Yolu'nda bir otomobil takla attı. Kazada, biri ağır, 3 kişi yaralandı.
Kaza, Yeşilvadi yolu üzerinde öğle saatlerinde meydana geldi. Viraja sert bir şekilde giren otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çarptı. Çarpmanın ardından takla atan araçta bulunan 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye götürülen yaralılar tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.Otomobil takla attı: 3 yaralı
Kaynak: İHA
Şahinbey , Gaziantep , Yerel

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