Otomobil takla attı: 3 yaralı

Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Malkara Hayrabolu
yolu üzeri Kozyörük
Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu
istikametine seyreden Erdinç Kılıç (44) yönetimindeki 59 LF 559 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.
Kazada sürücü Erdinç Kılıç, eşi Hanife
Kılıç (43) ve oğulları Dinçer Kılıç (11) yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. - TEKİRDAĞ