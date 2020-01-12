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Otomobil takla attı: 3 yaralı

Malatya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

12.01.2020 13:50 | Son Güncelleme: 12.01.2020 13:55Otomobil takla attı: 3 yaralı
'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya - Doğanşehir ilçe kara yolu Kelhalil Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Şerif Canpolat yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir nerenle devrilerek takla attı.

Kaza sonucu, sürücü Şerif Canpolat ile otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alandılar.

Kazayla ilgili tahkikat sürdürülüyor. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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