Otomobil takla attı: 3 yaralı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Otomobil takla attı: 3 yaralı
01.07.2020 19:37 | Son Güncelleme: 01.07.2020 21:19
Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa M. idaresindeki 02 AP 449 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman merkeze bağlı İndere köyü yolu üzerinde takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa M. ile otomobilde bulunan Hatice ve Nilüfer M. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra olay yerine gelen jandarma ekipleri olay yeri ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Renault, 3. Sayfa, Haber
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