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Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobildeki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

29.03.2020 13:36 | Son Güncelleme: 29.03.2020 13:37
Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobildeki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Yalova- Bursa karayolunun Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a doğru giden Müge Dede yönetimindeki 34 PNU 94 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil bariyeri aşıp, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Dede ve yanında bulunan 3 aile ferdi, kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yalova, Güncel

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