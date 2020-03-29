Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobildeki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

29.03.2020 14:57 | Son Güncelleme: 29.03.2020 14:57
Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu

YALOVA'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobildeki 4 kişi, kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, sabah saatlerinde Yalova- Bursa karayolunun Süpürgelik mevkiinde meydana geldi. İstanbul'dan Aydın'a doğru giden Müge Dede yönetimindeki 34 PNU 94 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil bariyeri aşıp, taklalar atarak yol kenarına savruldu. Dede ve yanında bulunan 3 aile ferdi, kazadan yara almadan kurtuldu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Yalova, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››Otomobil takla attı, 4 kişi yara almadan kurtuldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan’ın yerine atadığı isimle görüştü Haberler
Erdoğan, soru işaretleriyle görevden ayrılan Bakan'ın yerine atadığı isimle görüştü
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı Haberler
Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı! Paralar saçıldı, dokunan olmadı
Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı Haberler
Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Hazal, erkek arkadaşını bıçakla yaraladı
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP’li vekile soruşturma başlattı Haberler
Savcılık provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekile soruşturma başlattı
Türkiye’yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti Haberler
Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntüler sonrası İBB cezayı kesti
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı Haberler
3 ilimizde 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı
Çankırı’da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı Haberler
Çankırı'da bir köy, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı Haberler
Otobüs şoförleri koronavirüs sebebiyle 64 yaşındaki amcayı araca almadı

Son Dakika Güncel Haberleri

16:28: HDP'li Tosun ile megafonla anons yaptırdığı kişi hakkında soruşturma - Haber 16:28: Aydın Valiliği'nden "48 saat hiç çıkma" çağrısı - Haber 16:28: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Emine Erdoğan'ın dayanışma çağrısına destek - Haber 16:26: Testi pozitif çıkan 8 aylık hamile öğretmen tedavi altında (2) - Yeniden - Haber 16:26: İBB, yüzde 50'ye uymayan halk otobüsü sürücüsünün sertifikasını iptal etti - Haber 15:56: Son Dakika: Başsavcılık, Kovid-19 salgınıyla ilgili provokatif anonslar yaptıran HDP'li vekil hakkında soruşturma başlattı - Haber 15:30: Son dakika: 3 ilimize bağlı 3 köy, koronavirüs salgını sebebiyle karantina altına alındı - Haber 15:26: Son dakika: İBB, %50 yolcu kapasitesi kuralını çiğneyen otobüs şoförünün sertifikasını iptal etti - Haber 14:41: Son dakika: Ankara Valiliği, çocukların market ve pazar yerlerine girmelerini yasakladı - Haber 14:22: İstanbul'da koronavirüs vakasını taşıyan 112 ekibine dehşeti yaşatan 2 kişi, gece bekçileri tarafından yakalandı - Haber