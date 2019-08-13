Haberler» Güncel» Haber

Otomobil takla attı: 4 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

13.08.2019 18:49
Otomobil takla attı: 4 yaralı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.
Mudurnu'dan Bolu istikametine seyreden Mithat Gürbüz idaresindeki 06 BHF 374 plakalı otomobil, Hacıhalimler köyü mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarlaya girdi.
Takla atan otomobilin sürücüsü ile araçtaki Nuran ve Satık Gürbüz ile Muhammet Bergün yaralandı.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Otomobil takla attı: 4 yaralı

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:06   Zeytinlikte yangın
20:05   SPOR UEFA SÜPER KUPA'NIN HAKEMLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU -2
20:05   Eskişehir Seyitgazi ilçesinde orman yangını
20:05   Şanlıurfa'da yapı markette yangın -3
20:05   Şanlıurfa'da yapı markette yangın-4
20:03   Kimseye aldırış etmeyen çift, cadde ortasında ilişkiye girdi
19:57   SPOR UEFA SÜPER KUPA'NIN HAKEMLERİ AÇIKLAMALARDA BULUNDU -1