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Otomobil takla attı: 4 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

03.10.2019 22:49Otomobil takla attı: 4 yaralı
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bolvadin-Çobanlar yolunun 20. kilometresinde Ramazan A.'nın kullandığı 03 RF 262 plakalı otomobil, sürücüsünün Hamidiye köyü kavşağında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada araçta bulunan diğer 4 yolcu yaralandı. yaralıların kaza yerine gelen ambulansla Afyon Devlet hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Bolvadin, Afyon, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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