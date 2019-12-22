Haberler » 3. Sayfa » Otomobil takla attı: 5 Yaralı - Haberler

Otomobil takla attı: 5 Yaralı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

22.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 22.12.2019 16:05 Otomobil takla attı: 5 Yaralı
'in İslahiye ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobilin takla atarak tarlaya uçması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Akınyolu Mahallesi Şahmaran Kavşağında'nda N.E. 'nin kullandığı 27 UR 545 plakalı otomobil kontrolü kaybedip taklalar atarak tarlaya uçtu.

Kazda otomobilde bulunan sürücü N.E., M.E., H.E., S.E. ve İ.Ç. hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

16:34   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve Suriye konusunda net mesaj: Gerekirse bu desteklerin askeri boyutunu artıracağız - Haberler
16:28   Gemlik'de orman yangını - Haberler
16:22   Hong Kong'da Uygur Türklerine destek gösterisine polis müdahalesi - Haberler
16:11   Şehit Uzman Onbaşı Ahmet Tunç son yolculuğuna uğurlandı - Haberler
16:10   Binali Yıldırım'ın pasta mumlarını elleriyle söndürmesi sosyal medyada gündem oldu - Haberler
16:07   Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünden "domuz gribi" açıklaması - Haberler
15:38   Son dakika: Erdoğan'dan CHP'ye Libya yanıtı: Gazi Mustafa Kemal'in ne işi vardı? - Haberler
15:01   Prezervatif firmasının yaptığı anket: Cinsel ilişki süresi ortalama 28 dakika - Haberler
14:58   Dışişleri'nden, mürettebatında Türklerin olduğu geminin alıkoyulmasına ilişkin açıklama - Haberler
14:50   Babaları tarafından vurulan 3 kardeşten ikisi hayatını kaybetti - Haberler
22.12.2019 16:37:53