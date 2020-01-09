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Otomobil takla attı, sürücü kaçtı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı.

09.01.2020 14:41 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:41Otomobil takla attı, sürücü kaçtı
EDİRNE'nin ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı. Sürücü, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp, kaçtı.

İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde seyir halinde olan 22 FB 836 plakalı otomobil, henüz kimliği belli olmayan sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, yol kenarındaki ağaca çarpıp, takla attı.  İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen polis ekipleri, sürücünün, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkıp, kaçtığını belirledi. , sürücünün kimliğini belirlemek için çalışma başlatırken, maddi hasar oluşan otomobil, yapılan incelemenin ardından çekiciyle otoparka götürüldü.


- Keşanedirne

İspat Cami Mahallesi, Polis, Keşan, Güncel

Kaynak: DHA

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