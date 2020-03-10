Menü
Haberler ›› Güncel ››Otomobil takla attı; sürücü öğretmen öldü - Güncel

Otomobil takla attı; sürücü öğretmen öldü

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öğretmen Mustafa Gökhan Göçtü (40), yaşamını yitirdi.

10.03.2020 12:02 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:03
Otomobil takla attı; sürücü öğretmen öldü

DENİZLİ'nin Çardak ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü öğretmen Mustafa Gökhan Göçtü (40), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 09.00 sıralarında, Çardak ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Denizli 'den Afyonkarahisar yönüne giden Mustafa Gökhan Göçtü yönetimindeki 20 ASC 67 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıktı. Otomobil, takla atıp, şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Göçtü'nün yaşamını yitirdiği tespit edildi.Afyonkarahisar'ın Çay ilçesindeki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan Mustafa Gökhan Göçtü'nün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Gökhan, Denizli, Çardak, Güncel
Paylaş

Manşet 

Haberler

30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk Güncel
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise 18 yaşındaki bir mülteci çocuk
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde? Güncel
Tacize uğrayıp sinir krizi geçiren genç kız: Ne var benim üstümde?
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı Güncel
Son Dakika: İtalya'nın tamamı karantina altına alındı
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi Güncel
Temizlik görevlisi kılığına giren polis, fuhuş rezaletini kamerayla saniye saniye görüntüledi
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı Güncel
Kamil Koç muavinli ve ikramlı otobüs seferlerine yeniden başladı
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün Güncel
Sağlık Bakanı'ndan korkutan açıklama: Elimizde olmayan nedenlerle ülkemizde vaka görünmesi mümkün
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor Güncel
Rakam belli oldu! Benzin ve motorine tarihi indirim geliyor