22.06.2019 19:24
Haberler » Güncel » Haber

Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

Otomobil takla attı, sürücüsü yaralandı

IĞDIR'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Murat Temel, yaralandı.

IĞDIR'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü Murat Temel, yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Iğdır-Doğubayazıt yolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Iğdır yönüne giden Murat Temel yönetimindeki 04 AAC 878 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle takla attı. Yol kenarına savrulan otomobilin sürücüsü içinde sıkışırken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Temel, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesini ardından hastaneye götürüldü. Sürücü Murat Temel'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


- Iğdır
Kaynak: DHA
İtfaiye , Iğdır , Güncel

Son Dakika Haberleri
19:59 "Afganistan, barışa giden yolda bir kavşak"
19:58 Bakan Kurum, Bahçelievler'de vatandaşlara hitap etti
19:56 Bursa'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 2 ölü
19:56 Sivas'ta "Tarihi Kent Meydanı Cephe Düzenleme Projesi"
19:55 Trump: "İran ile savaş seçeneği her zaman masada"
19:54 58 düzensiz göçmen yakalandı
19:54 İSTANBUL Ümraniye'de çocuklar için 'Sünnet Şöleni?