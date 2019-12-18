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Otomobil taksiye çarptı: 2 yaralı

ANKARA'da yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde giden taksiye çarptı.

18.12.2019 04:13 | Son Güncelleme: 18.12.2019 04:13Otomobil taksiye çarptı: 2 yaralı

ANKARA'da yoğun sis nedeniyle kontrolden çıkan otomobil, aynı yönde giden taksiye çarptı. 2 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü ile yanındaki 1 kişi, otomobili olay yerinde bırakıp kaçtı.

Kaza, saat 02.00 sıralarında ilçesi İstanbul Caddesi Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde meydana geldi. Akköprü yönüne giden ve sürücüsü belirlenemeyen 52 ABD 749 plakalı otomobil, sis nedeniyle kontrolden çıkarak, taksi durağına giden Ertan Demir yönetimindeki 06 T 3909 plakalı taksiye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksi refüje çıkarken, otomobil de kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağacın gövdesinden kırıldığı kazada, otomobildeki yolculardan Sedat Cimri ile taksi sürücüsü Demir yaralandı. Kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsü ile yanındaki 1 kişi ise kaza sonrası otomobilden inerek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.Hurda yığınına dönen taksi ile otomobil çekiciyle otoparka kaldırıldı. Polis, kaza sonrası kaçan 2 kişiyi arıyor.



Altındağ, Güncel

Kaynak: DHA

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