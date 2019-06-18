18.06.2019 11:18
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Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde 48 yaşındaki çiftçi, park halindeki otomobilin tamponuna giren yılanı elleriyle çıkardı. Çiftçi kendisini korkuyla izleyen kalabalığa, "Yılana yaklaşmasını bileceksin. Ona sevdiğini hissettireceksin." dedi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde çiftçi İsmail Kara(48), park halindeki otomobilin tamponuna giren yılanı elleriyle çıkardı. Kara, bir süre elinde tutup, boynuna doladığı yılanı, itfaiye ekibine teslim etti.

İTFAİYE EKİBİ YILANI ÇIKARAMADI

Şenyurt Mahallesi'nde park halinde bulunan Tamer Kılıç'a (35) ait otomobilin tampon kısmına yılan girdiğini gören vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Adrese gelen itfaiye ekibi, arka sağ lastiğin üst tarafında olduğu belirlenen yılanı çıkaramadı.

ÇİFTÇİ ELLERİYLE TUTUP ÇIKARDI

Bu sırada otomobilinin yanına gelen çiftçi İsmail Kara(48), lastik ile tampon arasında gezen yılanı, elleriyle tutup çıkardı.

"ONU SEVDİĞİNİ HİSSETTİRİCEKSİN"

Yaklaşık 1,5 metre boyundaki yılanı öpen ve boynuna dolayan Kara, kendisini korkuyla izleyen kalabalığa, "Yılana yaklaşmasını bileceksin. Ona sevdiğini hissettireceksin. Ben, yılandan hiç korkmam" dedi.

İsmail Kara, yılanı daha sonra itfaiye ekibine teslim etti.

Herkes korku içinde izledi! Otomobile giren yılanı elleriyle çıkardı

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Kaynak: DHA
itfaiye, çiftçi, kayseri, ismail kara, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (7)
HAMZA:Yılan az bulunan bir türe benziyor. Umarım hayvana bir zarar gelmemiştir veya strese girmemiştir.
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GÖZLÜKLÜ:YAW HE HE
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İSTANBUL:Yılan da sevgiden çok anlar ya, kendisini beslediği sahibini bile yutuyorsa, zarar vermeden uzaklaştırılacaksınız.
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AZİZ:acayip gaza gelmiş
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RAMİZ:bizim millet bi başka. .
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