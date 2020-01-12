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Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

12.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:35Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
'ın ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.45 sıralarında Muratlı-Müsellim karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.A. sevk ve idaresindeki 59 DS 035 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi istikametinden Muratlı ilçe merkezine doğru seyir halinde iken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı. Araç önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı, oradan da tarlaya uçtu.

Kazada araç sürücüsü M.A. ile araçtaki yolcular Meryem U. ve Dilek A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Üç yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza mahalline Muratlı jandarma ekipleri gelerek bölgede inceleme yaparken, yolun da güvenliği sağlandı.

Tek taraflı kazada araç kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Muratlı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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