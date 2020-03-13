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Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

13.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 13.03.2020 00:10
Otomobil tarlaya yuvarlandı: 1 yaralı
Kahramanmaraş 'ta kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı, kazada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre kaza, Onikişubat Piri Reis Mahallesi Adil Erdem Beyazıt Caddesinde meydana geldi. Hüseyin N. idaresindeki 46 E 3507 plakalı otomobil yokuş aşağı inerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki tarlaya yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsüne ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Kazda otomobil kullanılamaz hale geldi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler : Kahramanmaraş, Onikişubat, 3. Sayfa

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