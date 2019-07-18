18.07.2019 11:20
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil taşıyan çekici devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Otomobil taşıyan çekici devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta otomobili taşıyan çekicinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş'ta otomobili taşıyan çekicinin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Göksun ilçesi Fındıklıkoyak Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Mehmet D. idaresindeki 46 F 8051 plakalı çekici, üzerinde yüklü 46 F 5328 plakalı Cebrail K.'ye ait otomobil ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Çekicinin devrilmesi sonucunda meydana gelen kazada, Mehmet D., Cebrail K., ve Gürsel K. yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Göksun Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Cebrail K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş, Cebrail, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:37   Erbil'de silah ve mühimmat deposunda patlama
13:32   Selin vurduğu Düzce'de mahsur kalan 51 vatandaş helikopterlere kurtarıldı
13:30   Yolcu treninde kolunu kapıya sıkıştıran kadın hastaneye sevk edildi
13:29   Etkili yağış Sakarya'da sele neden oldu
13:27   Kaftancıoğlu'na 17 yıla kadar hapis cezası istemi
13:26   Hamile kardeşin cenazesi teslim alınırken morg asansörünün kapısı takıldı, ağabeyin sözleri...
13:25   Osmaniye'de sahte alkolden zehirlenen genç hayatını kaybetti