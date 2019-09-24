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Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü

DÜZCE TEM Otoyolu'nda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi.

24.09.2019 07:47
DÜZCE TEM Otoyolu'nda otomobil taşıyan TIR bariyerlere çarparak devrildi. Kazada dorsede bulunan 5 araç zarar gördü.
Kaza, gece saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Musa Ünal idaresindeki 06 BOT 803 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi. TIR'ın dorsesinde bulunan 5 otomobil kazada zarar gördü. Sürücü ise kazadan yaralanmadan kurtulurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Otomobil taşıyan tır devrildi, 5 araç zarar gördü

TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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