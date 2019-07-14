14.07.2019 12:07
Haberler» 3. Sayfa» Haber

Otomobil, TEM'de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı

Otomobil, TEM'de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralıBOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir otomobilin, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Otomobil, TEM'de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı
BOLU - Bolu'da, TEM Otoyolu'nda ilerleyen bir otomobilin, lastiği patladığı için emniyet şeridinde park halinde duran hafif ticari araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Kaza, TEM Otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir halinde olan Berk Odabaşı idaresindeki 34 AIJ 45 plakalı hafif ticari aracın lastiği patladı. Aracının lastiğinin patladığını fark eden sürücü Odabaşı, Bolu Dağı Tüneli'ne 500 metre kala aracını emniyet şeridine çekti. Odabaşı'nın lastiğini değiştirmek için yardım beklediği sırada, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin Zengin idaresindeki 34 RY 7289 plakalı otomobil hızla park halindeki Odabaşı'nın aracına çarptı.
Kazada, sürücü Berk Odabaşı ve araçta bulunan Yurdaşen Kalafat, Dudu Odabaşı ve ismi öğrenilemeyen kadın yolcu ile diğer araçta bulunan Rukiye Zengin yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Otomobil, TEM'de park halindeki hafif ticari araca çarptı: 5 yaralı
Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Bolu, 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
18:35   Fethiye'de orman yangını
18:34   Elazığ'da 150 dönümlük alan kül oldu
18:29   Diyarbakır'da bir genç Dicle Nehri'nde kayboldu
18:25   Tüm Türkiye'de aranıyordu, Kuşadası'nda yakalandı
18:16   Yüksekova'dan Irak sınırına taarruz helikopterleri
18:15   Lastiği patlayan tırdan atladı, yaralı olarak kurtuldu
18:15   Servis otobüsüne çarpan bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı