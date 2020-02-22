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Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu

Elazığ'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp, ters döndü.

22.02.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.02.2020 16:44Otomobil ters döndü, sürücü yara almadan kurtuldu
'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarpıp, ters döndü. Kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Kaza, Elazığ- karayolu Kovancılar ilçesi Çaybağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.Y. idaresindeki 44 BS 141 plakalı otomobil, sürücüsünün yağışlı havada direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Refüje çarpan otomobil ters döndü.Kazayı gören diğer sürücülerin vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçtan çıkarılan sürücünün kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi. - ELAZIĞ

Bingöl, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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