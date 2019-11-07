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Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

07.11.2019 10:19 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:19 Otomobil TIR'a arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İzmir- Ankara karayolu Caferbey Mahallesi yakınlarında dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 35 HC 875 plakalı otomobil, Hamza Karakafa yönetimindeki 43 FN 278 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Otomobil, bir sosyal tesisin bahçe duvarına çarparak durdu. Kim olduğu henüz tespit edilemeyen otomobil sürücüsü kaza yerinden kaçtı. Otomobildeki yolculardan Emrah Ersöz kaza yerinde öldü, İbrahim Etyemez ise yaralandı. Yaralı Etyemez, ambulansla, Salihli Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis kaçan sürücüyü ararken, kazayla ilgili soruşturma da sürüyor.



Salihli, Güncel

Kaynak: DHA

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