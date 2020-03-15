Otomobil tır'a arkadan çarptı; 1 yaralı
Manisa'nın Kula ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
15.03.2020 02:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 02:11
Manisa 'nın Kula ilçesinde otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada otomobil sürücüsü yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Seviç Topaloğlu idaresindeki 25EM 563 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 42 TH 805 plakalı TIR'A arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Topaloğlu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü, Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı Topaloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Jandarma Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzmir istikametinden Uşak istikametine seyir halinde olan Seviç Topaloğlu idaresindeki 25EM 563 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan 42 TH 805 plakalı TIR'A arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Topaloğlu yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan otomobil sürücüsü, Kula Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralı Topaloğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - MANİSA
Kaynak: İHA
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