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Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde, otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

10.01.2020 12:21 | Son Güncelleme: 10.01.2020 12:21Otomobil, TIR'a çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
AFYONKARAHİSAR'ın ilçesinde, otomobilin, TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde, Afyonkarahisar- Antalya yolunun 70'inci kilometresi Gökçealan köyü yakınlarında meydana geldi. Hasan Çakır'ın kullandığı 03 BR 768 plakalı otomobil, Haydar Sözen yönetimindeki 49 DD 835 plakalı kömür yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobildeki Ayhan Kök, yaşamını yitirirken, sürücü Hasan ve eşi Serap Çakır ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Sandıklı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayhan Kök'ün cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü.TIR sürücüsü Hasan Sözen, "Akaryakıt istasyonundan çıktım ve hareket halindeydim. Bir ses geldi. Mecburen durdum. Otomobilin, arkadan aracıma çarptığını gördüm. Her yer dağılmış. Polisi ve ambulansı aradım" dedi.


- Afyonkarahisar

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: DHA

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