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Otomobil, tır'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.

25.08.2019 12:08 Otomobil, tır'a çarptı: 2 ölü, 4 yaralı
KÜTAHYA'da, kontrolden çıkıp, TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si çocuk 4 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 07.30 sıralarında, Kütahya- Afyonkarahisar yolunun 17'nci kilometresinde meydana geldi. Afyonkarahisar'a giden İlyas Can Özcan (19) yönetimindeki 07 DS 070 plakalı otomobil, Ahmet Çavdar'ın kullandığı 03 FY 722 TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücü İlyas Can Özcan ile otomobildeki Ebru Gümüşkanat yaşamını yitirirken, Şahinde Özcan, Sedat Gümüşkanat ve çocuklar Aleyna ile Eylül Gümüşkanat yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince yaralılar, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İlyas Can Özcan ve Ebru Gümüşkanat'ın cansız bedenleri ise savcı ile polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



İlyas Can, Kütahya, Güncel

Kaynak: DHA

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