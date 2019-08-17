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Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı

Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralıDüzce'de, TEM Otoyolunda otomobilin önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

17.08.2019 11:31
Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı
Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı
Düzce'de, TEM Otoyolunda otomobilin önünde ilerleyen TIR'a çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Kaza saat 05.00 sıralarında TEM Otoyolu Düzce Gişeleri kavşağında meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Mehmet Ersoy idaresindeki 54 AB 915 plakalı otomobil önünde ilerlemekte olan İsmail Tekin idaresindeki 78 BK 432 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı

TEM Otoyolu, Güncel

Kaynak: DHA

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