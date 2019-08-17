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Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı

DÜZCE'de, TEM yolunda, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

17.08.2019 11:39 Otomobil TIR'a çarptı 2 yaralı
DÜZCE'de, TEM yolunda, otomobilin TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, saat 05.00 sıralarında, TEM yolu Düzce gişeleri kavşağında meydana geldi. Ankara yönüne giden Mehmet Ersoy yönetimindeki 54 AB 915 plakalı otomobil, önünde ilerleyen İsmail Tekin'in kullandığı 78 BK 432 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Erdal Kara ve Süleyman Yılmaz yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


TEM Otoyolu, Düzce, Güncel

Kaynak: DHA

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