Otomobil, TIR'a çarptı: 6 yaralı

KONYA'da otomobilin, aynı yöne giden TIR'a arkadan çarptığı kazada, 6 kişi yaralandı.Kaza, sabah saatlerinde Ereğli- Karapınar karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Serdar Aslan (26) yönetimindeki 41 H 7389 plakalı otomobil, aynı yöne giden Mehmet Öz yönetimindeki 51 LC 335 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Serdar Aslan, eşi Gülay Aslan (23), Döne Arslan, Aysel Sekmen, Miraç Sekmen ve Mustafa Sekmen yaralandı.İhbar üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü Serdar Arslan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

- Konya