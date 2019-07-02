02.07.2019 15:58
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Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (3)

Otomobil, TIR

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, arızalandığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi.

KIZ KARDEŞLERDEN BİRİ KURTARILAMADI
Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde, arızalandığı için emniyet şeridinde duran TIR'a, otomobilin arkadan çarptığı kazada ölenlerin sayısı, 4'e yükseldi. Otomobilde yaşamını yitiren Hicran- Cumali Yarıcı çiftinin 2 kızından Ziynet Yarıcı da tedaviye alındığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Hazal Yarıcı'nın tedavisine devam edildiği belirtildi.
Öte yandan kazada ölen Hicran Yarıcı'nın, ikiz bebeklere 6 aylık hamile olduğu öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Kaynak: DHA
Turgutlu , Manisa , Güncel

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