02.07.2019 17:19
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Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (4)

Otomobil, TIR

EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ YAPMIŞManisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yarıcı ailesinden 1'i bebek 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

EMNİYET ŞERİDİ İHLALİ YAPMIŞ
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, Yarıcı ailesinden 1'i bebek 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Geceden beri arızalı olan, emniyet şeridinde park halindeki TIR'ın sürücüsünün olası kazaya karşı yola duba koyduğu öğrenildi. Ahmetli Belediyesi Temizlik İşleri Birimi çalışanı Cumali Yarıcı'nın, otomobille emniyet şeridi ihlali yaptığı belirlendi. Yarıcı'nın, TIR'ı son anda fark edip, frene basmasına rağmen sol köşeye çarptığı belirtildi. Kaza yerine 2 metre uzaklıkta, otomobilin fren izlerinin tespit edildiği öğrenildi.
Öte yandan kazada ölen ve ikiz bebeklere 4 aylık hamile olduğu belirtilen Hicran Yarıcı ile ailesinin, hastaneye sağlık kontrolüne gittiği öğrenildi.


Kaynak: DHA
Turgutlu, Güncel

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