02.07.2019 20:16
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Otomobil, TIR'a çarptı; aynı aileden 4 kişi öldü, 1 yaralı (5)

Otomobil, TIR

O KAZANANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIManisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerarıyla kaydedildiği ortaya çıktı.

O KAZANANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirdiği kazanın, yakındaki bir işyerinin güvenlik kamerarıyla kaydedildiği ortaya çıktı. Jandarma, işyerinin güvenlik kamerası görüntülerine incelemek üzere el koydu. Görüntülerde, emniyet şeridini kullanan otomobil sürücüsü Cumali Yarıcı'nın, arıza yaptığı için park halinde olan TIR'ı son anda farkettiği, kaçmak için direksiyonu kırdığı ancak kurtaramayıp, hızla çarptığı görüldü.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Kaynak: DHA
Turgutlu, Manisa, Güncel

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