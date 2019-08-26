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Otomobil, tır'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı

Otomobil, TIR'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandıAksaray'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.

26.08.2019 22:34
Otomobil, tır'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı
Otomobil, TIR'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı
Aksaray'da TIR'a arkadan çarpan otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 14.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 32'nci kilometresinde meydana geldi. Semih Över (54) yönetimndeki 31 F 6785 plakalı otomobil, Mehmet Eken (52) idaresindeki 42 M 7275 plakalı briket yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Semih Över, eşi Fatma Över (45) ile çocukları Mehmet Meriç (18), Fazıl Emir (21) ve Berke Över (13) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Över ailesinin Hatay'dan Ankara'ya gittiği öğrenlidi.
Otomobil, tır'a çarptı aynı aileden 5 kişi yaralandı

Aksaray, Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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