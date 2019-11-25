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Otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kırşehir-Aksaray karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

25.11.2019 19:19 | Son Güncelleme: 25.11.2019 19:24Otomobil tır ile çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırşehir- karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir'e giden Yusuf Doğangünel (58) yönetimindeki 06 JJ 510 plakalı otomobil, Aksaray'a giden Emre Kozanhan (37) idaresindeki 40 AAE 716 plakalı tır ile köy yolunda çarpıştı. Kazada takla atan otomobilde sıkışan sürücü Yusuf Doğangünel hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü ise ambulansla Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KIRŞEHİR

Kırşehir, Aksaray, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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