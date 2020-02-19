Haberler » 3. Sayfa » Otomobil tır ile çarpıştı: 2 yaralı - Haberler

Otomobil tır ile çarpıştı: 2 yaralı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç içindeki 2 kişi yaralandı.

19.02.2020 12:58 | Son Güncelleme: 19.02.2020 12:58Otomobil tır ile çarpıştı: 2 yaralı
'nin ilçesinde tır ile çarpışan hafif ticari araç içindeki 2 kişi yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde Körfez D-100 karayolu, İstanbul istikameti yanyol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D-100 yan yol Mimar Sinan Mahallesi mevkiinde seyir halinde olan A.H. idaresindeki 41 ACU 461 plakalı hafif ticari araç, C.Ş. idaresindeki 10 TD 420 plakalı trı ile çarpıştı. Meydana gelen kazada hafif ticari araç sürücüsü A.H. ve yanında bulunan T.K. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla Derine Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza hakkında polis ekiplerince inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kocaeli, Körfez, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
14:25  Atalanta Valencia maçı saat kaçta? Atalanta Valencia maçı hangi kanalda? Atalanta Valencia maçı şifresiz mi? Atalanta Valencia muhtemel 11'ler!
14:04  Erling Haaland kimdir? Erling Haaland kaç yaşında? Erling Haaland performansı ve kariyeri!
13:40  Hububat kapçığı ne demek? Kapçık ne demek? Hububat ne demek?
11:43  Boran Kuzum kimdir? Boran Kuzum Kaç yaşında, nereli?
19.02.2020 14:41:56