Otomobil Tıra Arkadan Çaptı: 4 Ölü

Diyarbakır
'ın Bismil
ilçesinde park halindeki tıra çarpan araçta bulunan 4 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Diyarbakır-Bismil karayolunun Üçtepe
mevkiinde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BHU 14 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 65 NU 342 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada sürücü S.A. ile otomobilde bulunan N.A., M.A.S. ve M.R.B. hayatını kaybetti.
Cenazeler otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR
Bismil,Diyarbakır
25 Kasım 2018 Pazar 16:28