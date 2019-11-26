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Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı

Kütahya'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

26.11.2019 15:37 | Son Güncelleme: 26.11.2019 15:41Otomobil tıra arkadan çarptı: 1 yaralı
'da otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya- karayolunun 20. kilometresinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir'den Kütahya istikametine gelmekte olan Özden Işıklar yönetimindeki 26 ABV 823 plakalı otomobil, B.H. idaresindeki 64 KZ 990 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü sıkıştığı çıkarılarak ambulansla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA

Eskişehir, Kütahya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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