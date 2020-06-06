Otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

06.06.2020 20:17 | Son Güncelleme: 06.06.2020 20:21
Mersin'in Tarsus ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aycan Yıldırım'ın (48) kullandığı 01 ACN 18 plakalı otomobil, Tarsus- Ankara Otoyolu Damlama mevkisinde, Mükremin Çamur idaresindeki 01 D 1842 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü Aycan Yıldırım yaralandı, otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.
Yaralanan Yıldırım, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan cesetler, yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü. Otomobil tıra çarptı: 3 ölü, 1 yaralı

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin, Tarsus, Güncel, Haber

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