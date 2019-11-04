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Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

04.11.2019 23:43
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde otomobilin tıra çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Cemal Ayva (80) yönetimindeki 43 HT 093 plakalı otomobil, Tavşanlı-Balıkesir çevre yolundaki Sadık Pembe Kavşağı'nda, trafik ışıklarında bekleyen Mustafa Vural'ın kullandığı 42 FBG 13 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Otomobilde bulunan sürücünün eşi Fatma (74), kardeşi Halil ( 77) ve eşi Fatma Ayva (64) ile Semahat Şenel (69) yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Doç. Dr. Mustafa Kalemli Tavşanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı

Mustafa Vural, Tavşanlı, Kütahya, Güncel

Kaynak: AA


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