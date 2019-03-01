Otomobil Tırın Altına Girdi: 1 Yaralı

Ordu
'nun Fatsa
ilçesinde otomobilin tırın altına girdiği kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, Samsun-Ordu karayolu Sanayi Sitesi mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Faruk Parlak yönetimindeki 34 JF 2935 plakalı otomobil yol kenarında park halindeki 27 ACC 288 plakalı tıra çarparak altına girdi. Kaza sonucu otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Fatsa Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ORDU
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Kaynak: İHA