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Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Karabük'te bir otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı.

24.07.2019 21:34 Otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
Karabük'te bir otomobil tomruk yüklü kamyonla çarpıştı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bartın istikametinden Karabük istikametine Salih A. idaresindeki 14 BL 542 plakalı otomobil, Ovacuma mevkisinde Mehmet Özenir idaresindeki tomruk yüklü 78 SL 916 plakalı kamyonla çarpıştı. Olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Fatma Çelebi (45) ile kızı Nihal Çelebi (24) olay yerinde yaşamını yitirirken otomobil sürücüsü Salih A. ve otomobilde bulunan Ali Ç. (48) yaralandı. Yaralılardan Ali Ç.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar ambulansla Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Karabük, Bartın, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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