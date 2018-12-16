Otomobil Toprak Yığınına Çarptı: 1 Yaralı

Bilecik Osmangazi
tünelini çıktıktan sonra, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bilecik Osmangazi tünelini çıktıktan sonra, kontrolden çıkan otomobilin yol kenarındaki toprak yığınına çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sakarya
ilinden Bozüyük
istikametine seyir halinde olan 06 YK 243 plakalı otomobilin sürücüsü S.Ö. (26), Osmangazi tünelini çıktıktan sonra henüz sebebi belli olmayan bir nedenden dolayı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı. Kazada takla atarak devrilen aracın yaralanan sürücüsü, olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansı ile Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi. - BİLECİK
Sakarya,Bilecik,Osmangazi
16 Aralık 2018 Pazar 03:27