Haberler » 3. Sayfa » Otomobil trafik lambasına çarptı - Haberler

Otomobil trafik lambasına çarptı

Kahramanmaraş'ta otomobil trafik lambasına çarptı.

06.01.2020 21:41 | Son Güncelleme: 06.01.2020 21:46 Otomobil trafik lambasına çarptı
'ta otomobil trafik lambasına çarptı.

Kaza, ilçesi Tepebaşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.G.'nin kullandığı 46 EZ 330 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik lambasına çarptı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, direğe saplanan otomobil kamyonet yardımıyla çekildi. Elbistan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri zarar gören trafik lambası ve çevresini güvenlik şeridi ile kapatarak önlem aldı. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin direğe çarptığı ve sürücünün araçtan inerek etrafa saçılan parçaları topladığı görülüyor. - KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş, Elbistan, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

22:36   Tarsus'ta aşırı yağışlardan evin duvarı çöktü - Haberler
22:31   93 yaşındaki adamı öldüresiye dövüp gasp ettiler - Haberler
22:28   "Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da anıldı - Haberler
22:19   Çirkin Kadın Yoktur Yanlış Yerden Bakılmış Kadın Vardır Dedirten 25 Fotoğraf - Haberler
22:15   #MeToo hareketinin başlamasına neden olan Hollywood yapımcısı Harvey Weinstein hakim karşısına çıktı - Haberler
22:12   Son dakika: İranlı General Kasım Süleymani'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Haberler
21:03   Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar - Haberler
20:51   Sevdiği kızın babasının öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen genç intihar etti - Haberler
20:44   İran gerginliği sonrası ABD Kongresi'nden Trump'ın savaş yetkilerini sınırlama hamlesi - Haberler
20:14   13 yaşındaki öğrenci köpekten kaçarken can verdi - Haberler
6.01.2020 22:51:12