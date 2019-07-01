01.07.2019 10:45
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Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı

Otomobil, traktör römorklarına çarptı: 2 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin, traktörün arkasına bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı.


KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobilin, traktörün arkasına bağlı römorklara çarpması sonucu meydana gelen kazada, 2 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 22.30 sıralarında, Kulu- Ankara yolunun 6'ncı kilometresinde meydana geldi. Ahmet Sarı yönetimindeki 42 GA 675 plakalı otomobil, kavşakta dönmek isteyen Hasan Köylüoğlu'nun kullandığı 42 GB 960 plakalı traktörün arkasına bağlı 2 römorka çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilin büyük bölümü, traktörün altında kaldı. Kazada sürücü Ahmet Sarı ile yanındaki Şahin Sarı, aracın içinde sıkışarak, yaralandı. İhbarla gelen itfaiye ekibi, 2 kişiyi otomobilden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim etti. Ahmet Sarı ile Şahin Sarı, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi 'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Traktör sürücüsü Hasan Köylüoğlu ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

- Konya
Kaynak: DHA
Konya , Kulu , Güncel

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