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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

20.01.2020 20:32 | Son Güncelleme: 20.01.2020 20:44Otomobil traktör römorkuna çarptı: 2 yaralı
'ın ilçesinde otomobilin traktör römorkuna arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Malkara-Süleymanpaşa yolu Küçük Sanayi Sitesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Hüsnü Gökhan Can yönetimindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden kamyonette takılı römorka arkadan çarptı. Kazada sürücü Hüsnü Gökhan Can ve araçta bulunan Bihter Can yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Malkara, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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