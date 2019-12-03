Haberler » Güncel » Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü, 3 yaralı - Haber

Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde otomobilin traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

03.12.2019 10:55 | Son Güncelleme: 03.12.2019 10:55Otomobil traktöre bağlı römorka çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
'nın ilçesinde otomobilin traktöre bağlı römorka arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.
Kaza, 02.30 sıralarında Kadınhanı Afyonkarahisar karayolunun 12. kilometresi Köylütolu Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Çiftçi (30) idaresindeki 63 SA 931 plakalı otomobil, sürücünün dikkatsizlik sonucu aynı yönde seyir halinde olan Mustafa Ş. idaresindeki 42 S 5703 plakalı traktöre bağlı römorka arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan sürücünün babası Mahmut Çiftçi (68) ile annesi Fatma Çiftçi (58) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Ahmet Çiftçi ile 6 yaşlarındaki isimleri öğrenilemeyen 2 çocuğu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından traktör sürücüsü Mustafa S., savcının talimatı üzerine Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazada hayatını kaybeden çiftin cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
(Ahmet Ataş/İHA)

Kadınhanı, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:15 Sevilay, 5 yılda 112 madalya kazandı - Haber
11:15 Trabzonspor, Sturridge'den beklediği verimi alamadı - Haber
11:14 Mahkûmların ürettiği çiğ köfteye yoğun talep - Haber
11:14 5 ilde FETÖ operasyonu: 12 gözaltı - Haber
11:10 Uzmanlardan kombi bakımı uyarısı - Haber
11:02 Meral Akşener EYT'yle ilgili konuştu: Siz kim oluyorsunuz da milletimi, kendi hazinesine yük sayıyorsunuz? - Haber
10:48 CHP'li heyet cezaevinde rahatsızlanan Demirtaş'la görüşecek - Haber
10:42 ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti - Haber
10:35 Fiyatı 9 kat artan sarımsak tane ile satılıyor - Haber
10:32 Fatih Erbakan'dan Abdullah Gül'e ağır sözler: Bir insanın yolu Siyonizm kuruluşlarından geçmişse yarar beklenmez - Haber
10:52 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum - Haberler
09:50 Define ararken fotokapana takılan defineciler suçüstü yakalandı - Haberler
09:12 Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı olacağı iddia edildi - Haberler
16:43 İrem Derici, "Bakire misin?" sorusuna Meryem Ana'nın fotoğrafını koyarak cevap verdi - Haberler
11:35 Türkiye'de ilk kez Malatya'da üretilen mor ekmeğe ilgi artıyor - Haberler
3.12.2019 11:16:44