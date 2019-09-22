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Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı

Elazığ'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

22.09.2019 12:40Otomobil, traktöre çarptı: 5 yaralı
Elazığ'da otomobilin traktöre çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sivrice ilçesine bağlı Akbuğday köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. idaresindeki 23 HP 524 plakalı otomobil F.D. idaresindeki 23 FV 174 plakalı traktörün römork kısmına çarptı. Kazada römorkta bulunan 5 kişi hafif yaralandı.

Kaza yerine UMKE, sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme yaptı. - ELAZIĞ

Sivrice, Elazığ, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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