Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Afyonkarahisar'ın Çobanlar
ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şakir Balkaş idaresindeki 03 ZA 744 plakalı otomobil, Çobanlar- Bolvadin kara yolu Kocaöz kavşağında, Abdil Kalaycı'nın (80) kullandığı 03 UF 715 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Lütfiye Balkaş hayatını kaybetti, yaralanan Kalaycı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Balkaş çiftinin cenazeleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.