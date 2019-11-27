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Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu Gürcistan uyruklu kadın hayatını kaybetti.

27.11.2019 04:03 | Son Güncelleme: 27.11.2019 04:05
'nın ilçesinde, otomobilin uçuruma devrilmesi sonucu uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Kayhan A. idaresindeki 48 MA 1187 plakalı otomobil, Karagözler Mahallesi Oyuktepe mevkisinde kontrolden çıkarak, yaklaşık 80 metrelik uçuruma devrildi.
Kazayı görenlerin yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine ulaşan ekipler, otomobilden düştüğü değerlendirilen Gürcistan uyruklu Maia Modzmanashvili'nin (37) cesedini kayalıklarda buldu.
Modzmanashvili'nin cesedi, itfaiye ekiplerince yaklaşık 20 metreden yukarı taşınarak otopsi için Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazada hafif yaralanan Kayhan A, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Otomobil uçuruma devrildi: 1 ölü

Gürcistan, Fethiye, Muğla, Güncel

Kaynak: AA


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